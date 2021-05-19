İsrail Gazze'ye drone ile saldırdı, yaşanan trajediyi böyle anlattı: Artık hiçbir yer güvenli değil

Bir yardım görevlisi, kendisinin ve sekiz aylık hamile karısının İsrail'in insansız hava aracı saldırısından sonra Gazze Şeridi'ndeki evlerinden kaçtıkları 'korkunç' anı anlattı.

Hammash, evlerinin bulunduğu yere füzeler atıldığını evlerinin paramparça olduktan sonra Filistin topraklarında artık hiçbir yerin güvenli olmadığını söyledi.

Beit Lahia kasabasında 8 aylık hamile eşi, ve üç yaşındaki kızları Eliaa ile saldırılara yakalanan Yusuf, "Drone saldırısı dairemin altındaki birinci kattaki daireyi vurdu. O sırada hamile karım ve üç yaşındaki kızımla birlikteydim,hemen ailemin aynı mahalledeki evine kaçmak zorunda kaldık, yanımıza hiçbir şey alamadık. Çok fazla duman vardı ve yaşadığımız binanın önündeki küçük bir dükkandan yangın çıktı. Sekiz aylık hamile bir karım ve 3 yaşında bir çocuğum var. Saldırı korkunçtu.

''YAŞADIĞIM EN UZUN GECEYDİ''

Yaşadığım en uzun bitmek bilmeyen geceydi. İsrail hava kuvvetleri tarafından bir dakikada bir yere otuz hava saldırısı yapıldı. Ertesi gün karım ve kızım için biraz kıyafet almaya gittim ve daireye girdikten hemen sonra tekrar saldırdılar. O gece F-16'larla çok ağır bir bombalama oldu, bu nedenle tüm mahalle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların hiçbir şekilde siyasi bağlantısı yok. Her yere saldırıyorlar. Devasa binalar ve bütün mahalleler yok edildi. Burada hiçbir yer güvenli değil'' şeklinde konuştu.