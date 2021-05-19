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İsrail Gazze'ye drone ile saldırdı, yaşanan trajediyi böyle anlattı: Artık hiçbir yer güvenli değil

19.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni havadan ve karadan vurmaya devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi. Bununla birlikte, İsrail saldırılarına hedef olan bir yardım görevlisi 8 aylık hamile eşiyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, Filistin topraklarında ''Artık hiçbir yer güvenli değil'' diyerek yaşanan trajediyi anlattı.

İsrail Gazze'ye drone ile saldırdı, yaşanan trajediyi böyle anlattı: Artık hiçbir yer güvenli değil

Bir yardım görevlisi, kendisinin ve sekiz aylık hamile karısının İsrail'in insansız hava aracı saldırısından sonra Gazze Şeridi'ndeki evlerinden kaçtıkları 'korkunç' anı anlattı.

Hammash, evlerinin bulunduğu yere füzeler atıldığını evlerinin paramparça olduktan sonra Filistin topraklarında artık hiçbir yerin güvenli olmadığını söyledi.

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Beit Lahia kasabasında 8 aylık hamile eşi, ve üç yaşındaki kızları Eliaa ile saldırılara yakalanan Yusuf, "Drone saldırısı dairemin altındaki birinci kattaki daireyi vurdu. O sırada hamile karım ve üç yaşındaki kızımla birlikteydim,hemen ailemin aynı mahalledeki evine kaçmak zorunda kaldık, yanımıza hiçbir şey alamadık. Çok fazla duman vardı ve yaşadığımız binanın önündeki küçük bir dükkandan yangın çıktı. Sekiz aylık hamile bir karım ve 3 yaşında bir çocuğum var. Saldırı korkunçtu.

''YAŞADIĞIM EN UZUN GECEYDİ''

Yaşadığım en uzun bitmek bilmeyen geceydi. İsrail hava kuvvetleri tarafından bir dakikada bir yere otuz hava saldırısı yapıldı. Ertesi gün karım ve kızım için biraz kıyafet almaya gittim ve daireye girdikten hemen sonra tekrar saldırdılar. O gece F-16'larla çok ağır bir bombalama oldu, bu nedenle tüm mahalle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların hiçbir şekilde siyasi bağlantısı yok. Her yere saldırıyorlar. Devasa binalar ve bütün mahalleler yok edildi. Burada hiçbir yer güvenli değil'' şeklinde konuştu.

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BM'DEN GAZZE AÇIKLAMASI: TİKSİNDİRİCİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 2 milyon insanın, 13 yıldır dünyanın geri kalanından zorla izole edildiği Gazze'de güvenli hiçbir yeri olmadığını söyledi. Lowcock, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin büyük kayıplara sebebiyet verdiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu sivil ölümlerine neden olan şiddetin "tiksindirici" olduğunu ifade etti.

Çatışmaların derhal son bulması gerektiğine, hava saldırıları ve roketlerin ölümü ve yıkım ile travma dışında hiçbir şey getirmediğine dikkati çeken Lowcock, taraflara uluslararası insani hukuka saygı duymaları ve sivilleri koruma çağrısında bulundu.

Lowcock, "Gazze'ye aşırı sıklıktaki İsrail bombardımanından derin endişe duyuyorum. 2 milyon insanın 13 yıldır dünyanın geri kalanından zorla izole edildiği Gazze'de güvenli hiçbir yeri yok" ifadesini kullandı.

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Filistin İsrail

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