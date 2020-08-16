Tansiyon düşmüyor! İsrail Gazze'yi vuruyor!

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "diğer hedeflere" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, füzelerin depolandığı bir askeri kompleksin hedef alındığı iddia edildi.

Gazze'nin güneyinin hedef alındığı hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in Gazze sınırındaki beldelere 2 roket atıldığını bildirmişti.

Sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamada ise Gazze'de Hamas’ın deniz kuvvetlerine bağlı bir askeri nokta ile alt yapı ve gözetleme noktalarının vurulduğunu iddia eden Adraee, söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail tarafına helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.