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İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2019 21:37 | Son Güncelleme

İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı ve Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini vurduğunu aktardı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları ve Gazze kentinin orta kesiminde bulunan Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi binasını da bombaladı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılarda da hedef alınmıştı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
İsrail makamları kısa süre önce, sınıra yakın bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcilerden, İsrail ordusunun saldırılarına cevaben Gazze'den yapılması "muhtemel" roket atışlarına karşı yakınlardaki sığınaklara gitmek üzere hazırlıklı olmalarını istemişti.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
Artan gerginlik nedeniyle, İsrail'in güneyindeki tren seferleri iptal edilmiş, sığınaklar açılmıştı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze Hamas Tel Aviv

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