İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı ve Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini vurduğunu aktardı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları ve Gazze kentinin orta kesiminde bulunan Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi binasını da bombaladı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılarda da hedef alınmıştı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler İsrail makamları kısa süre önce, sınıra yakın bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcilerden, İsrail ordusunun saldırılarına cevaben Gazze'den yapılması "muhtemel" roket atışlarına karşı yakınlardaki sığınaklara gitmek üzere hazırlıklı olmalarını istemişti.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler Artan gerginlik nedeniyle, İsrail'in güneyindeki tren seferleri iptal edilmiş, sığınaklar açılmıştı.

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler