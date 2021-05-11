İsrail Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurdu

Gazze'den İsrail'e 200'den fazla roket atıldığı bildirildi.İsrail ve Filistin arasında Salı sabahı da karşılıklı roket ve hava saldırıları devam etti. İsrail, Mescid-i Aksa'daki olaylar nedeniyle Filistinli militan grupların gerçekleştirdiği roket saldırılarına misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarını Salı sabahı da sürdürdü.

İsrail ordusu Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurduğunu ve 15 "Hamas ve İslami Cihad militanın" saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere yaptığı açıklamada "Çoğunluğu Hamas'a ait 130 askeri hedefi vurduk" dedi. Conricus "Tahminlerimize göre 15 Hamas ve İslami Cihad militanını öldürdük" ifadelerini kullandı.

24 ölü, 700'den fazla yaralı

İsrail’in hava saldırılarında dokuzu çocuk 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildiyor. Son 24 saatte Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrailli güvenlik güçleriyle Filistinliler arasındaki çatışmalar da 700’den fazla kişinin yaralandığı bunlardan 500’ünün hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.