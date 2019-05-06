HABER

İsrail Gazze'de 320 noktayı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 01:46 | Son Güncelleme

İsrail Gazze'de 320 noktayı vurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların Hamas ve İslami Cihad örgütlerini hedef aldığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, cumartesi sabahından bu yana çeşitli Filistinli gruplara ait 320 noktayı vurduklarını söyledi.

Adraee, Hamas ve İslami Cihad'a ait, gözlem ve keşif noktaları, yer altındaki depolar, askeri toplanma merkezleri ve roketlerin fırlatıldığı yerlere saldırıların düzenlendiğini savundu.

- İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybettiKadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Hatay'da Hz. Hıdır Türbesi ziyaretçi akınına uğradıHatay'da Hz. Hıdır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin İslami Cihad Hareketi Gazze Şeridi Hamas Hareketi israil saldırı

En Çok Okunan Haberler

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.