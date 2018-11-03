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"İsrail Gazze'de anlaşmaya yakın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 02:48 | Son Güncelleme

İsrail ile Gazze arasında Mısır gözetiminde bir ateşkes anlaşmasının sağlanmak üzere olduğu ifade edildi

KUDÜS (AA) - İsrail ile Gazze arasında Mısır gözetiminde bir ateşkes anlaşmasının sağlanma aşamasında olduğu belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Bulgaristan ziyaretinde eşlik eden ve ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli siyasi bir yetkiliye dayandırılan haberde, Mısır gözetiminde Gazze Şeridi'nde ateşkesle sonuçlanacak bir anlaşmanın şekillenme aşamasında olduğu kaydedildi.

Habere göre, Katar'ın anlaşma gereğince Gazze'ye yakıt sağlayacağı ve bölgedeki memurların maaşlarını ödeyeceğini belirten yetkili ayrıca, "İsrail tarafının, Gazze'ye gönderilen paraların terör faaliyetlerinde kullanıp kullanılmadığı konusu da denetleyeceğini" aktardı.

İsrail'in hiçbir yarar sağlamayan herhangi bir savaşa girmek istemediğini ve Gazze'de bir çözüm için artık tüm imkanlarını kullanmayı tercih ettiğini söyleyen yetkili, ateşkes çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ise İsrail'in gerekirse güç kullanmaya hazır olduğunu duyurdu.

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırma çabalarının başarıya ulaşmak üzere olduğunu söylemişti.

Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Gazze israil

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