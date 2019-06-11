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İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini 6 mile düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 22:39 | Son Güncelleme

İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini 6 mile düşürdü

İsrail yönetimi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 6 deniz miline indirdi.

Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze açıklarında bugünden itibaren avlanma mesafesini 10 deniz milinden 6 mile düşürme kararı aldığını söyledi.

İsrail'den balık avlama mesafesini düşürme kararı ve sebebiyle ilgili resmi açıklama gelmedi.

İsrail, geçen hafta Gazze açıklarında balık avlama mesafesini 15 deniz milinden 10 mile düşürmüştü.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini sık sık 6 mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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