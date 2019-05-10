İsrail Gazze’de balıkçıların avlanma yasağını kaldırdı

İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların Gazze sahilinde avlanmasına yönelik yasağı kaldırdı.
İsrail yönetimi, Gazze’de balıkçılara geçtiğimiz Cumartesi günü getirdiği avlanma yasağını kaldırdı. Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), balıkçıların Gazze’nin kuzeyinde 6, güneyde ise 12 mil mesafede avlanılabileceğini duyurdu.
Gazze’deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyash ise, İsrail makamlarının Gazze’deki Filistinli balıkçıların avlanmasına yönelik kararının bugünden itibaren geçerli olacağını aktardı.
İsrail, Gazze’ye hafta sonu başlattığı saldırıların ardından Filistinli balıkçıların Gazze sahilinde avlanmasını yasaklamıştı.
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