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İsrail Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

İsrail Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzey sınırı yakınında Filistinli bir genci şehit etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki sınır telleri yakınında konuşlu askerler, tellere yaklaşan Filistinli bir gence ateş etti.

Olay yerinde şehit olan gencin naaşının Filistin ilk yardım ekipleri tarafından alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde "silahlı" olduğu iddia edilen Filistinli bir gence ateş açıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede Hamas'a ait olduğu belirtilen bir hedefin vurulduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil şehit

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