İsrail Gazze'de birçok noktayı vurdu

Gazze'nin İsrail sınırında her cuma düzenlenen protesto gösterileri iptal edildi.Filistin topraklarındaki Gazze Şeridi'nden Perşembe günü akşam saatlerinde ateşlenen ve bir kısmının Tel Aviv kentini hedef aldığı düşünülen füze saldırısı sonrası İsrail Hamas'a ait 100 kadar hedefi vurduğunu açıkladı.

Gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hedefleri vuran İsrail savaş uçakları, Hamas'ın füze ve insansız hava aracı üretimi için kullandığı öne sürülen noktaları imha etti.

Cuma günü erken saatlerde Mısır'ın arabuluculuğu ile gerilim düşerken, İsrail medyasında çıkan haberlere göre füzeler bakım sırasında yanlışlıkla ateşlendi. Yanlışlığın teknik bir arızadan mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor. İsrail ordusu ise füzelerin yanlışlıkla ateşlendiği iddiası ile ilgili yorum yapmadı.

Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas ve silahlı İslami Cihad Hareketi saldırıyı üstlenmezken, İsrail ordusu füzelerin Hamas tarafından atıldığını öne sürdü.

Gazze'de dört yaralı

Gaze Şeridi'nden ateşlenen füzelerin İsrail tarafında düştüğü noktalarda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Gazze'deki sağlık görevlilerinin ifadelerine göre İsrail'in missillemesi neticesinde dört kişi yaralandı. Şerit'in güneyindeki Refah yerleşiminde bir kadın ve kocasının yaralılar arasında olduğu açıklandı.