İsrail, Gazze'de Filistin'e ait askeri noktaya hava saldırısı düzenledi

KUDÜS (AA) - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin direnişine ait askeri noktayı vurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a ait bir hedefin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve roket saldırısına karşılık yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in saldırısının çevredeki tesislerde hasara yol açtığı belirtildi.
Konuyla ilgili Gazze'deki Filistin makamları tarafından açıklama yapılmadı.
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