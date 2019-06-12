HABER

İsrail Gazze'de sivil alanları kasten hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivillere ait alanları kasten hedef aldığını belirtti

KUDÜS (AA) – İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, sivillere ait konutların bulunduğu alanları kasten hedef aldığını ve şehit edilen 25 Filistinliden 3'ü kadın 2'si çocuk 13'ünün sivil olduğunu açıkladı.

B'tselem tarafından hazırlanan raporda, sivilleri öldüren bombardımanların 3-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Bu insanların öldürülmesi, Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde sivillerin yaşadığı konutları hedef alan İsrail politikasının öngörülebilir bir sonucuydu." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 350'den fazla hedefi vurduğu, 153 kişiyi yaraladığı ve 3'ü kadın 2'si çocuk 13 sivili şehit ettiği kaydedilen raporda, "Daha önceki askeri operasyonlarda olduğu gibi, İsrail bu sefer de konut ve ofis binalarını kasten hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırı öncesinde evlerde yaşayan sivillere ciddi bir uyarıda bulunmadığı vurgulanırken, söz konusu saldırılarda 52 evin tamamen yıkıldığı, 65'i çocuk 327 kişiden oluşan 52 ailenin evsiz kaldığı ve 700 sivil konutun da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hiçbir ayırım gözetilmediği belirtilerek, "Ayrıca, saldırıya katılan askerlerin hiçbiri sorumlu tutulmayacak. Çünkü ordunun gözünde askerler emirleri yerine getirmekten başka hiçbir şey yapmadılar." denildi.

İsrail ordusunun mayıs ayının ilk haftasında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Balıkesir'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıBalıkesir'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Rus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
B'Tselem Filistin Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.