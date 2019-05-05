İsrail Gazze'de sivilleri taşıyan aracı hedef aldı: 1 şehit

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivilleri taşıyan aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli şehit oldu, 3'ü yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Et-Tuffah Mahallesi'nde hedef aldığı sivilleri taşıyan araç yandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in düzenlediği bu hava saldırısında Hamid Ahmed Abdulhudri (34) şehit oldu, 3 Filistinli yaralandı.

İsrail'in son hava saldırısıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 10'a, yaralı sayısı 83'e yükseldi.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Abdulhudri'nin Hamas komutanlarından biri olduğu iddia edildi.

Filistin hükümeti medya ofisi, İsrail'in savaş uçakları ve top atışlarıyla cumartesi gününden beri Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde yaklaşık 200 sivil hedefi bombaladığını aktardı.

Öte yandan İsrail basını Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de ölen 3 kişiden birinin Filistin asıllı Zeyid El-Hamamda (50) olduğunu aktardı.