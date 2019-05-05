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İsrail, Gazze'deki İç Güvenlik Servisi binasını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:59 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze'deki İç Güvenlik Servisi binasını vurdu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki İç Güvenlik Servisi binasını bombaladığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bizm, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının binanın tamamen yıkılmasına neden olduğunu ifade etti.

İsrail'in bu saldırısının azimlerini kırmayacağını belirten Bizm, İç Güvenlik Servisinin İsrail'le iş birliği yapanları ortaya çıkarma ve iç cephenin istikrarını koruma görevini yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.

İsrail uçakları ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde 11 katlı bir binayı da hedef aldı. Saldırı sonucu bina tamamen yıkılırken can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. Saldırı nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 20'ye yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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