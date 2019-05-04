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İsrail Gazze'deki iki sınır kapısını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 20:08 | Son Güncelleme

İsrail yönetimi, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarını kapattı, Gazze sahili açıklarında avlanma yasağı getirdi - İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'e yönelik saldırılarını artırma tehdidinde bulundu

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, atılan roketleri gerekçe göstererek, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, kapatılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının ne zaman açılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail yönetiminin ayrıca Gazze'deki balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verdiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, "balıkçıların Gazze sahili açıklarında avlanmasının yasaklandığı" bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi.

- Kudüs Seriyyelerinden tehdit

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, bir video yayımlayarak İsrail'e yönelik saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.

Kudüs Seriyyelerinin internet sitesinde yer alan videoda seriyyeye bağlı milisler füze rampalarına roket yüklerken görünüyor. Sonrasında Negev'de İsrail'e ait Dimona Nükleer Tesisleri, Aşdod Limanı, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Hayfa'daki Petrol Rafinerisi'nin görüntüleri geliyor ve video "Ateş çemberi genişliyor" yazısıyla son buluyor. İsrail ordusu bu sabah atılan roketlere karşılık olarak Gazze'nin kuzeyinde iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin şehit olduğu, en az 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Kerm Ebu Salim

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