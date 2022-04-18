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İsrail: Gazze’den Ateşlenen Roketi Etkisiz Hale Getirdik

18.04.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nden ateşlenen bir roketi imha ettiğini açıkladı. İsrail polisi ve Filistinliler arasında çatışmanın yaşandığı Cuma gününden bu yana bölgede gerilim yüksek

İsrail: Gazze’den Ateşlenen Roketi Etkisiz Hale Getirdik

Gazze’den herhangi bir grup roket saldırısını üstlenmedi. İsrail, füze savunma sistemi Demir Kubbe tarafından roketin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gazze Şeridi’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa etrafında İsrail’in davranışına karşı misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Filistinliler İsrail’i Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ihlallerde bulunmakla suçluyor.

İsrailse Filistinli göstericileri Müslümanlar’ın ibadetini ve Hamursuz Bayramı’nı kutlayan Yahudiler’in ziyaretini siyasi amaçlarla engellemeye çalışmakla suçluyor.

ÜRDÜN VE İSRAİL’DEN KARŞILIKLI GERİLİMİ ARTTIRAN AÇIKLAMALAR

Bölgede yaşanan gerilim Mescid-i Aksa ve kutsal yerlerin hamisi konumunda bulunan Ürdün’le İsrail arasındaki güvenlik ilişkilerini karmaşık hale getiriyor.

Ürdün Kralı Abdullah BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e İsrail’in Mescid-i Aksa politikasının ve buradaki tek taraflı adımlarının Filistinliler’le barışı sağlama imkanına ciddi şekilde zarar verdiğini iletti.

Ürdün Kralı’nın İsrail’i “kutsal yerlerin hukuki ve tarihi statükosunu ihlal eden kışkırtıcı eylemlerle suçladığı” belirtildi. Amman’ın İsrail’in büyükelçi vekilini de bakanlığa çağırdığı kaydedildi.

Ürdün Başbakanı Bişer el Hasavne’den de parlamentoya hitabında gerilimi arttırabilecek açıklamalar geldi. Ürdün Başbakanı, “İsrail işgal hükümetinin korumasıyla Mescid-i Aksa’ya saygısızlık eden Siyonistler’e taş atanlardan övgüyle söz etmeliyim“ ifadelerini kullandı.

Dün Kudüs Eski Kent’e giden ve İsrailli yolcuları taşıyan otobüs Filistinliler tarafından taşlanmış; olayda bazı yolcular yaralanmıştı. İsrail polisi Mescid-i Aksa protestocularının Yahudi ziyaretçileri ve polisi hedef almak amacıyla taş stokladığını iddia etti.

Sağlık yetkililerine göre geçtiğimiz Cuma günü yaşanan çatışmalarda en az 152 Filistinli ve sekiz polis yaralandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Ürdün’den gelen açıklamaların ardından yayınladığı görüntülü açıklamada, “Maruz kaldığımız şiddetten İsrail’i suçlayan açıklamaları ciddiyetle izliyorum. Kimileri taş atılmasını teşvik ediyor. Bu başta Hamas olmak üzere Küdüs’te şiddeti körüklemek isteyenleri ödüllendiriyor” dedi.

Ürdün 1924’ten bu yana Kudüs’te kutsal yerlerin hamisi konumunda. Ürdün’ün İsrail’le güçlü güvenlik ilişkileri bulunsa da çok sayıda Ürdünlü İsrail’e tepki gösteriyor ve Filistinliler’in devlet olma arzusuna destek veriyor.

Ürdün’de son günlerde Filistinliler’le dayanışma gösterileri düzenleniyor.

ABD: “Gerilimin tırmanmasını engellemek amacıyla temastayız”

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri taraflarla temasta olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Küdüs’te gerilimin tırmanmasını engellemek amacıyla haftasonu İsrail ve Filistinliler’in yanı sıra Arap temsilcilerle telefon görüşmeleri yaptıklarını belirtti.

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