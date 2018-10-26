HABER

İsrail Gazze'ye 3 hava saldırısı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:04 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları Gazze'ye 3 hava saldırısı gerçekleştirdi - Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralananların sayısı 180'e yükseldi

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Cibaliya beldesinde bir gözetleme kulesine ve Şucaiyye Mahallesi ile El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Hamas Hareketi'ne ait iki askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'nde devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan eylemcilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 5 kişinin şehit olduğuna dair açıklamasını 4 şeklinde güncelledi.

Bakanlık ayrıca, yaralı sayısının 180'e yükseldiğini bildirdi. Yaralıların 4'ünün ilk yardım görevlisi, 35'inin ise çocuk olduğu bilgisi verildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNERBu resimdeki garipliği fark ettiniz mi?Bu resimdeki garipliği fark ettiniz mi?
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek iett hatları belli olduİstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek iett hatları belli oldu
Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2)Beytüşşebap sele teslim oldu, okullar tatil edildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cibaliye Gazze Şeridi Hamas israil

En Çok Okunan Haberler

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.