İsrail Gazze'ye 3 hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Cibaliya beldesinde bir gözetleme kulesine ve Şucaiyye Mahallesi ile El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Hamas Hareketi'ne ait iki askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'nde devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan eylemcilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 5 kişinin şehit olduğuna dair açıklamasını 4 şeklinde güncelledi.

Bakanlık ayrıca, yaralı sayısının 180'e yükseldiğini bildirdi. Yaralıların 4'ünün ilk yardım görevlisi, 35'inin ise çocuk olduğu bilgisi verildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

