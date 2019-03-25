HABER

İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

İsrail, Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını kapatma kararı aldı

KUDÜS (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzey bölgesinde bir eve düşmesinin ardından, İsrail'den Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı tek nokta olan Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun sınır kapılarının yeni bir karara kadar kapalı kalacağı belirtildi.

-Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi düşürüldü

Açıklamada ayrıca Gazzeli balıkçılar için 9 deniz mili olan avlanma sınırının düşürüldüğü belirtilirken, yeni sınırın kaç mil olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Sınır kapılarını kapatma kararı, Gazze'den ateşlendiği belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bulunan bir eve düşmesinin ardından geldi.

Gazze'den atıldığı söylenen roket, bu sabah Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, son yıllarda ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun sınır kapılarının çalışmasına izin veriyor.

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Başkasının fotoğrafını paylaşırken bir kez daha düşününBaşkasının fotoğrafını paylaşırken bir kez daha düşünün
İzmir, Manisa ve Uşak'taki barajlarda sevindiren doluluk oranıİzmir, Manisa ve Uşak'taki barajlarda sevindiren doluluk oranı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil sınır kapıları

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.