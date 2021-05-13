İsrail Gazze’ye Girmek İçin Savaş Planı Yapıyor

İsrail Savunma Güçleri Sözcüsü Hidai Zilberman, bir kara operasyonu olasılığına karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi. İsrail Savunma Güçleri, Paraşütçüler Tugayı, Golani Piyade Tugayı ve 7'inci Zırhlı Tugayı'ndan ilave askerleri tanklar ve zırhlı taşıyıcılarla Gazze sınırına sevketti. İslamcı Hamas örgütünün kontrolundaki Gazze Şeridi'ne olası kara operasyonuna ilişkin kararı İsrail hükümeti verecek. Onay verilmesi durumunda bu, 2014 yılından bu yana İsrail'in ilk kez Gazze'ye girmesi anlamına gelecek.

İsrail ordusu ve Filistinli Hamas örgütü militanları Çarşamba gecesi de karşılıklı roket saldırılarını sürdürdü. İsrailli yetkililer, ülkedeki ayaklanmalarda 400 kişinin tutuklandığını bildirdi. Hamas militanları, Gazze'deki en kıdemli komutanlardan Bassem İssa'nın İsrail hava saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine Perşembe günü İsrail'e bir dizi roket saldırısında bulundu. Karşılıklı roket saldırıları sonucu Gazze'de ölü sayısı Perşembe sabahı itibariyle 83'e yükseldi. Hamas sağlık bakanlığına göre ölenlerin 17'si çocuk. Gazze'deki bazı hayır kurumları, bölgede bazılarının İsrail'deki hedeflere erişemeyen Hamas roketlerinin düşmesi sonucu öldüğünü bildirdi. Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, 487 kişinin yaralandığını açıkladı. israilli yetkililerse biri 6 yaşında bir çocuk olmak üzere 7 İsrailli'nin saldırılarda öldüğünü kaydetti.

'Tam kapsamlı savaş' uyarıları Birleşmiş Milletler (BM), Nisan ayı ortasında Kudüs sokaklarında küçük çaplı çatışmalarla başlayan anlaşmazlığın "tam kapsamlı bir savaşa doğru tırmanma riski" taşıdığı uyarısında bulundu. İsrailli yetkililer, Hayfa, Akra, Tamle ve üç sinagogun yakıldığı Lod kentlerinde çatışmaların iki gecedir sürmesi üzerine ülkede Arap ve Yahudi nüfusun birarada yaşadığı kasabalara ilave polis gücü sevketti. İsrail televizyonu, Çarşamba gecesi Yahudiler’den oluşan bir kalabalığın Tel Aviv yakınlarında bir Arap otomobil sürücüsünü dövdüklerini gösteren görüntüler yayınladı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, tüm İsrailliler'e seslenerek "Lütfen bu deliliğe son verin" çağrısı yaptı. ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki bazı yabancı devlet başkanlarıysa hem Filistin hem de İsrail tarafını gerginliği dindirmeye ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Çarşamba akşamı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla konuşan Biden, İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu" söyledi, ancak "Beklentim ve umudum, bu durumun er ya da geç sona erdirilmesi" dedi.

İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu bakanı James Cleverly, Gazze'den İsrail'e atılan roket sayısının "daha önce benzerine rastlanmadığını" söyledi ve tüm tarafları "uçurumun kenarından dönmeye" çağırdı. Londra'da bir radyoya konuşan Cleverly, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı olduğunu," ancak bunu "orantılı" şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini kaydetti. Bakan, Hamas'a da saldırılarını sona erdirme çağrısı yaparak "Bu roketlerin fırlatılması için hiçbir meşru gerekçe yoktur, saldırıların derhal durdurulmasını talep ettik" dedi. Gerginliği azaltma çabaları Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin Kremlin'le temasa geçerek ateşkes önerisinde bulunmaya hazır olduklarını bildirdi. Mısır da çatışmaları sona erdirmek için bölgeye arabulucu gönderme teklifinde bulundu. Bölgede askeri yüzleşmenin derinleşmesini engellemek için gösterilen uluslararası çabalar başarısız oldu. Hamas, Çarşamba gecesi birkaç saatlik aradan sonra Perşembe gün doğumunda yeniden İsrail'e roket saldırısında bulundu. İsrail Savunma Güçleri'yse kilit Hamas hedefleri olarak belirlediği noktalara karşılık vermeyi sürdürdü. Hamas'ın "karşı istihbarat altyapısına" bağlı hedeflere kitlendiklerini bildiren İsrail, bu hedeflerden birinin kıdemli Hamas komutanı İyad Tayeb'in evi olduğunu kaydetti.