İsrail Gazze’ye Girmek İçin Savaş Planı Yapıyor

İsrail Savunma Güçleri Sözcüsü Hidai Zilberman, bir kara operasyonu olasılığına karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi. İsrail Savunma Güçleri, Paraşütçüler Tugayı, Golani Piyade Tugayı ve 7'inci Zırhlı Tugayı'ndan ilave askerleri tanklar ve zırhlı taşıyıcılarla Gazze sınırına sevketti.
İslamcı Hamas örgütünün kontrolundaki Gazze Şeridi'ne olası kara operasyonuna ilişkin kararı İsrail hükümeti verecek. Onay verilmesi durumunda bu, 2014 yılından bu yana İsrail'in ilk kez Gazze'ye girmesi anlamına gelecek.
İsrail ordusu ve Filistinli Hamas örgütü militanları Çarşamba gecesi de karşılıklı roket saldırılarını sürdürdü. İsrailli yetkililer, ülkedeki ayaklanmalarda 400 kişinin tutuklandığını bildirdi. Hamas militanları, Gazze'deki en kıdemli komutanlardan Bassem İssa'nın İsrail hava saldırısı sonucu öldürülmesi üzerine Perşembe günü İsrail'e bir dizi roket saldırısında bulundu.
Karşılıklı roket saldırıları sonucu Gazze'de ölü sayısı Perşembe sabahı itibariyle 83'e yükseldi. Hamas sağlık bakanlığına göre ölenlerin 17'si çocuk. Gazze'deki bazı hayır kurumları, bölgede bazılarının İsrail'deki hedeflere erişemeyen Hamas roketlerinin düşmesi sonucu öldüğünü bildirdi. Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, 487 kişinin yaralandığını açıkladı. israilli yetkililerse biri 6 yaşında bir çocuk olmak üzere 7 İsrailli'nin saldırılarda öldüğünü kaydetti.
'Tam kapsamlı savaş' uyarıları
Birleşmiş Milletler (BM), Nisan ayı ortasında Kudüs sokaklarında küçük çaplı çatışmalarla başlayan anlaşmazlığın "tam kapsamlı bir savaşa doğru tırmanma riski" taşıdığı uyarısında bulundu.
İsrailli yetkililer, Hayfa, Akra, Tamle ve üç sinagogun yakıldığı Lod kentlerinde çatışmaların iki gecedir sürmesi üzerine ülkede Arap ve Yahudi nüfusun birarada yaşadığı kasabalara ilave polis gücü sevketti. İsrail televizyonu, Çarşamba gecesi Yahudiler’den oluşan bir kalabalığın Tel Aviv yakınlarında bir Arap otomobil sürücüsünü dövdüklerini gösteren görüntüler yayınladı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, tüm İsrailliler'e seslenerek "Lütfen bu deliliğe son verin" çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki bazı yabancı devlet başkanlarıysa hem Filistin hem de İsrail tarafını gerginliği dindirmeye ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Çarşamba akşamı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla konuşan Biden, İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu" söyledi, ancak "Beklentim ve umudum, bu durumun er ya da geç sona erdirilmesi" dedi.
İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu bakanı James Cleverly, Gazze'den İsrail'e atılan roket sayısının "daha önce benzerine rastlanmadığını" söyledi ve tüm tarafları "uçurumun kenarından dönmeye" çağırdı. Londra'da bir radyoya konuşan Cleverly, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı olduğunu," ancak bunu "orantılı" şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini kaydetti. Bakan, Hamas'a da saldırılarını sona erdirme çağrısı yaparak "Bu roketlerin fırlatılması için hiçbir meşru gerekçe yoktur, saldırıların derhal durdurulmasını talep ettik" dedi.
Gerginliği azaltma çabaları
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin Kremlin'le temasa geçerek ateşkes önerisinde bulunmaya hazır olduklarını bildirdi. Mısır da çatışmaları sona erdirmek için bölgeye arabulucu gönderme teklifinde bulundu.
Bölgede askeri yüzleşmenin derinleşmesini engellemek için gösterilen uluslararası çabalar başarısız oldu. Hamas, Çarşamba gecesi birkaç saatlik aradan sonra Perşembe gün doğumunda yeniden İsrail'e roket saldırısında bulundu. İsrail Savunma Güçleri'yse kilit Hamas hedefleri olarak belirlediği noktalara karşılık vermeyi sürdürdü. Hamas'ın "karşı istihbarat altyapısına" bağlı hedeflere kitlendiklerini bildiren İsrail, bu hedeflerden birinin kıdemli Hamas komutanı İyad Tayeb'in evi olduğunu kaydetti.
Hamas, Pazartesi gününden bu yana İsrail'e yaklaşık bin 500 roket fırlattı. İsrail Savunma Güçleri sözcüsü, bunların beşte birinin Gazze sınırları içine düştüğünü söyledi. Sözcü, İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin Hamas'ın fırlattığı yüzlerce roketi etkisiz hale getirdiğini ve sistemin, nüfus yoğunluğu yüksek bölgelere fırlatılan roketleri devre dışı bırakmadaki isabet oranının yüzde 90 olduğunu açıkladı.
İsrail uluslararası ticari uçuşları güneydeki havaalanına çekti
Güvenlik sebebiyle Tel Aviv’e uçuşları durduran Amerikalı havayolu şirketlerine Avrupalı şirketler de eklendi. Son olarak Tel Aviv’e uçuşları durduran şirketler arasında British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa ve Iberia havayolu şirketleri var. İsrail, Gazze’den fırlatılan roketlere karşı önlem olarak ülkenin güneyinde bir havaalanını faaliyete geçirdi.
Filistinli militanların Tel Aviv ve civarını roket saldırılarıyla hedef almasının ardından ülkenin ana havalimanı olan Ben Gurion’da güvenlik kaygıları arttı. Bu durum bazı uçuşların 200 kilometre güneydeki Ramon Havaalanı’na yönlendirilmesine neden oldu.
Gazze’deki Hamas militanları Perşembe günü Ramon Havaalanı’na roket attıklarını bildirdi, ancak İsrail Havalimanları İdaresi yetkilileri iddiayı yalanladı ve operasyonların normal şekilde sürdüğünü kaydetti.
Bir İsrailli yetkili iki havalimanının birlikte faaliyete devam ettiğini, Ben Gurion’a kargo uçakları, özel uçaklar ve bazı diğer uçuşların indiğini; uluslararası ticari uçuşların ve iç uçuşların Ramon Havaalanı’ndan yapıldığını bildirdi.
United, Delta ve American Havayolu şirketleri Çarşamba günü ABD-Tel Aviv arasındaki tüm uçuşları iptal etmişti.