İsrail Gazze'ye Hava Operasyonu Düzenledi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun mitingi sırasında Gazze’den İsrail’e füze atılmasının ardından İsrail savaş uçakları gece Gazze Şeridi’ne operasyon düzenledi.

Netanyahu’nun eğer yeniden başbakan seçilirse, Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ilhak etme sözü vermesinin ardından bir mitingte konuştuğu sırada sirenler çalmaya başlamış ve Gazze’den İsrail tarafına roket atıldığı belirtilmiş bunun üzerine Netanyahu da mitingini yarıda kesmişti.

Bunun hemen ardından İsrail Ordusu gece Gazze Şeridi’ne operasyon düzenledi. İsrail jetlerinin Gazze’de aralarında bir silah fabrikasının olduğu belirtilen 15 hedefi vurduğu duyuruldu.

İsrail roket saldırısından Hamas’ı sorumlu tuttuğu için Hamas’a ait yerlerin hedef alındığını duyurdu.

Gazze’den bir güvenlik yetkilisi Hamas ait hedeflerin vurulduğunu doğruladı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına atılan iki füze, hava savunma sistemleri tarafından havada infilak ettirildi.

