İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

Filistin tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.İsrail, Gazze Şeridi’nden düzenlenen bir roket saldırısına misilleme olarak Hamas’a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’a ait çok sayıda “askeri hedefin” ve iki teknenin savaş uçakları tarafından Pazar sabahı bombalandığı belirtildi. Açıklamada, hava saldırısının Gazze Şeridi’nden Cumartesi akşamı atılan rokete ve “süregelen” şiddete karşı misilleme olduğu ifade edildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden atılan roketin İsrail’in Eşkol bölgesinde bir tarlaya isabet ettiği belirtilmişti. Saldırıda yaralanan olmadığı veya maddi hasar meydana gelmediği kaydedilmişti.

Filistin tarafının açıklaması

Gazze Şeridi’ndeki emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail’in saldırısında Hamas’a ait mevzilerin yanı sıra Deyr El Belah kentinin batı kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef alındı. Söz konusu teknelerin Hamas’a ait olmadığı belirtildi. İsrail’in saldırısında yaralanan olmadığı da kaydedildi.