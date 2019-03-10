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İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

10.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait askeri hedefler ile iki tekneye hava saldırısı düzenledi.

İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

Filistin tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.İsrail, Gazze Şeridi’nden düzenlenen bir roket saldırısına misilleme olarak Hamas’a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’a ait çok sayıda “askeri hedefin” ve iki teknenin savaş uçakları tarafından Pazar sabahı bombalandığı belirtildi. Açıklamada, hava saldırısının Gazze Şeridi’nden Cumartesi akşamı atılan rokete ve “süregelen” şiddete karşı misilleme olduğu ifade edildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden atılan roketin İsrail’in Eşkol bölgesinde bir tarlaya isabet ettiği belirtilmişti. Saldırıda yaralanan olmadığı veya maddi hasar meydana gelmediği kaydedilmişti.

Filistin tarafının açıklaması

Gazze Şeridi’ndeki emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail’in saldırısında Hamas’a ait mevzilerin yanı sıra Deyr El Belah kentinin batı kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef alındı. Söz konusu teknelerin Hamas’a ait olmadığı belirtildi. İsrail’in saldırısında yaralanan olmadığı da kaydedildi.

Gazze Şeridi’nde aylardan beri devam eden İsrail karşıtı protestolar nedeniyle sınır bölgesinde Filistinliler ile İsrailliler arasında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda Mart 2018’den beri 250’den fazla Filistinli ile iki İsrailli asker yaşamını yitirdi.

Filistin tarafından yanıcı madde içeren balonların yollanmasına tepki olarak, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki Hamas hedeflerine Cumartesi günü de saldırı düzenlemişti.

Batı Şeria’da bir Filistinli öldürüldü

Batı Şeria’daki bir kontrol noktasında aracını İsrail polisine doğru süren bir Filistinli, polis tarafından vurularak öldürüldü. İsrail polisi tarafından verilen bilgilere göre, Ağvar bölgesinde polisin hırsızlık zanlılarının bulunduğu “şüpheli bir aracı” durdurarak inceleme yaptığı sırada başka bir aracın hızla polislerin üzerine doğru geldiği belirtildi. Bunun üzerine polisin araca ateş açtığı, sürücünün vurularak öldüğü, araçta bulunan diğer iki kişinin ise kaçtığı kaydedildi. Polisin aracın içinde çalıntı olduğu tespit edilen mallar bulduğu ifade edildi.

AFP/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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