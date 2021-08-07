İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Gazze’de iki hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada hava saldırısı kararına, Gazze tarafından İsrail’e “balon bombaları” gönderilmesi gerekçe gösterildi.

Ordu açıklamasında, sınırın İsrail tarafına dört balon bombası gönderilmesinin ardından Gazze’de Hamas’a ait bir askeri tesisle bir füze rampasının vurulduğu bildirildi. Balon bombaları düştüğü yerde yangına yol açıyor ve ağırlıklı olarak orman ve tarım arazilerinde yangın çıkarmak amacıyla kullanılıyor.

Saldırılar sonucunda hem İsrail hem de Gazze tarafında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Hamas’tan da saldırılarla ilgili bir açıklama gelmedi.

Son olay, iki ay önce İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmaları izliyor. Hamas’ın 2007 yılında Gazze’de kontrolu tamamen ele geçirmesinin ardından İsrail’le arasında dört büyük çatışma yaşandı.

Çatışmaların üzerinden iki ay geçmesine rağmen İsrail Gazze ablukasını hala gevşetmedi. Hamas’ın da balon bombalarını İsrail’e baskı yapmak amacıyla kullandığı değerlendirmesi yapılıyor. Ancak İsrail Başbakanı Naftali Bennet, balon bombalarının da Hamas’ın düzenlediği füze saldırılarından bir farkı olmadığını söyledi.

Gazze, 2007’den bu yana İsrail ve Mısır’ın ablukası altında. İsrail ayrıca Gazze’nin hava ve deniz sahasını da kontrol ediyor. İsrail hükümeti, Hamas’ın silahlanmasına engel olmak amacıyla ablukayı sürdürdüğünü savunsa da karşıt görüşte olanlar ablukanın toplu bir cezalandırma sisteminden farklı olmadığını belirtiyor.

