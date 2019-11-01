HABER

İsrail, Gazze'yi tank atışı ve hava saldırısıyla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:39 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket atıldığını, buna karşılık Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği iki noktayı vurduklarını duyurdu

KUDÜS (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan rokete karşılık Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği iki noktayı tank atışı ve hava saldırısıyla vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atıldığı, roketin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, rokete karşılık İsrail ordusunun, tank atışı ve hava saldırısıyla Gazze'de Kassam Tugayları'na ait iki askeri noktanın vurulduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Gazze Şeridi'nden atılan roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle vurulduğu ve İsrail tarafında boş bir bölgeye düştüğü ifade edildi.

İsrail’in Kanal13 televizyonunun haberinde ise Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim birimlerinde sirenlerin çaldığı, roketin, İsrail ile Filistin direniş örgütleri arasında birkaç haftadır yaşanan çatışmazlık durumundan sonra atılan ilk roket olduğuna dikkat çekildi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Barış Pınarı Harekâtı - Milli Savunma Bakanlığı: 29 Ekim'de Rasulayn’ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 Rejim unsuru teslim edildiBarış Pınarı Harekâtı - Milli Savunma Bakanlığı: 29 Ekim'de Rasulayn’ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 Rejim unsuru teslim edildi
Büyükelçi Cristian Berger’in Adıyaman temaslarıBüyükelçi Cristian Berger’in Adıyaman temasları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi Hamas israil İzzeddin el-Kassam Tugayları

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın: “Bir teröriste general demek terörizme destek vermek demektir”

'Bu terörizme destek vermek demektir'

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

Sarıyer'de kazada otomobilde sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Feci kaza! Hamile kadını kurtarmak için seferber oldular

Suriye'deki kamptan kaçan IŞİD'li kadınlar Ankara'da gözaltına alındı

Ankara'da gözaltına alındılar!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.