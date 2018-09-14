İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'nin doğusunda Hamas'a ait bir noktaya saldırı düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tankları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözlem noktasını hedef aldı.
Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
İsrail askerlerinin, bugün Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli şehit olmuş, 80 Filistinli de gerçek mermi ile yaralanmıştı.
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