İsrail, Gazze’yi vurmaya devam ediyor

Savaş uçaklarıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ni vurmaya başlayan İsrail ordusu, saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’deki Hamas ve İslami Cihad’a ait en az 50 hedefi vurdu. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıda ayrıca yerleşim alanlarında ciddi zarar meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusu birkaç saat önce, savaş uçaklarıyla Gazze’ye hava saldırıları başlattığını açıklamıştı.

