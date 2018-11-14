"İsrail Gazze'yi vurmayı alışkanlık haline getirdi"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsrail Gazze'yi vurmayı, Filistin'deki Müslümanları öldürmeyi alışkanlık haline getirdi. ABD ve Avrupa'nın desteği olmasa İsrail bu tavrını devam ettiremezdi." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunun patlaması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Terörün önlenebilmesi için daha köklü tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, terörizmi kendi menfaatleri için besleyen birtakım devletlerin olduğuna dikkati çekti.

Karamollaoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail Gazze'yi vurmayı, Filistin'deki Müslümanları öldürmeyi alışkanlık haline getirdi. ABD ve Avrupa'nın desteği olmasa İsrail bu tavrını devam ettiremezdi." dedi.

Gündemdeki, Türkçe ezan, Öğrenci Andı ve Atatürk heykellerine saldırı konularını da değerlendiren Karamollaoğlu, ülkeye bir faydası bulunmayan bu gündemlerin suni olduğuna inandığını anlattı.