HABER

İsrail geçen yıl 2 gazeteciyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

İsrail 2018 yılında görevi başındaki 2 Filistinli gazeteciyi şehit etti, 262'sini yaraladı

İsrail 2018 yılında Filistin topraklarında 2 gazeteciyi şehit etti, 262'sini yaraladı.

Filistin'de basın mensuplarına yönelik ihlalleri izleyen bağımsız Gazze Basın Özgürlüğü Merkezi'nin yıllık yayımladığı raporda, İsrail'in 2018 yılında da Filistin topraklarında gazetecileri hedef aldığı belirtildi.

Raporda, İsrail askerlerinin, geçen yıl görevlerini yaptıkları sırada 2 basın mensubunu şehit ettiği, 262'sini yaraladığı kaydedildi.

Raporda, gazeteciler Yasir Murteca'nın 6 Nisan'da, Ahmed Ebu Hüseyin'in de 25 Nisan'da Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip ettikleri sırada İsrail askerleri tarafından şehit edildikleri hatırlatıldı.

İsrail makamlarının, geçen yıl Batı Şeria ve Gazze'de basın özgürlüğüne yönelik 668 ihlal gerçekleştirdiği aktarılan raporda, ihlaller; gözaltı, karakola çağrılma, gözaltı süresini uzatma, evlere, matbaalara baskın, ekipmanlara el koyma, zarar verme, haber takibini engelleme, seyahat ya da konferans yasağı olarak sıralandı.

İsrail'in ayrıca geçen yıl 4 medya kurumu ve matbaayı kapattığı, 9 gazeteciye ev hapsi verdiği kaydedildi.

PARTNEREski eşe 3 günlük hapisEski eşe 3 günlük hapis
Başsavcı, hükümlülerle birlikte okulda boya yaptıBaşsavcı, hükümlülerle birlikte okulda boya yaptı
Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olayAnnesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Celal Şengör'den tartışma yaratan organ bağışı açıklaması

Celal Şengör'den tartışma yaratan organ bağışı açıklaması

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

'Polis aracında tecavüz' Meclis gündeminde! Bakan'a soru önergesi

'Polis aracında tecavüz' Meclis gündeminde! Soru önergesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.