KUDÜS (AA) - İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un, ABD yönetiminin kararları ve uygulamaları sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet olaylarının artabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonuna göre, güvenlik ve siyasi işlerle ilgili daraltılmış bakanlar kurulu toplantısında konuşan Eizenkot, Batı Şeria'da olayların patlak verme ihtimalinin yüzde 60 ila yüzde 80 olduğunu söyledi.

Eizenkot, Batı Şeria'da olayların patlak vermesi halinde Filistin halkıyla yaşanacak sürtüşmeler ve geniş alanda kullanılacak kuvvet açısından durumun Gazze'dekinden daha şiddetli olacağını ifade etti.

Mevcut sorunların ABD Başkanı Donald Trump ile Filistin yönetimi arasındaki çatışma ve Washington yönetiminin son diplomatik, finansal ve politik eylemlerine dayandığını ifade eden Eizenkot, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da gerginlikler yaşanabileceğine dikkati çekti.