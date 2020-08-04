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İsrail Golan Tepeleri ve Suriye'nin Doğusuna Baskın Düzenledi

04.08.2020 23:31 | Son Güncelleme

Arap basını ve Suriye hükümet medyası, İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde ve Irak-Suriye sınırı yakınında bir dizi hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberlerde ondan fazla İran yanlısı Iraklı milisin Suriye'deki sınır kasabası Elbukemal yakınındaki bir üste öldürüldüğü bildirildi

İsrail Golan Tepeleri ve Suriye'nin Doğusuna Baskın Düzenledi

Arap basını ve Suriye hükümet medyası, İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde ve Irak-Suriye sınırı yakınında bir dizi hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberlerde ondan fazla İran yanlısı Iraklı milisin Suriye'deki sınır kasabası Elbukemal yakınındaki bir üste öldürüldüğü bildirildi. Rus uçaklarının muhaliflerin kontrolundaki İdlib civarındaki bölgelere bilgisi de verilen haberler arasında yer aldı.

Suriye devlet televizyonu, İsrail'e ait savaş uçaklarının Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırı, İsrail'in Pazartesi günü Suriye yanlısı dört milisin Golan Tepeleri'nde saldırı girişiminde bulunduğu bildirmesini izledi.

İsrail, İran destekli Hizbullah örgütüyle arasında gerginlik sürerken, Lübnan ve Suriye'yle sınırında dünden bu yana tanklarla askeri tatbikat düzenliyor. Arap basını, Hizbullah'ın komutanlarından birinin geçen ay Şam yakınlarında İsrail'in düzenlediği baskında öldürülmesine misilleme arayışı içinde olduğunu kaydediyor.

İngiltere'deki Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün başındaki isim Rami Abdül Rahman, Arap basınına yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 İran yanlısı Iraklı milisin, Suriye'nin doğusundaki sınır kasabası Elbukemal yakınındaki İran üssüne İsrail'in düzenlediği ayrı bir hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi. Abdül Rahman, İsrail'in son dört ay içinde Suriye topraklarına yaklaşık 20 kez saldırı düzenlediğini söyledi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu Şarku'l Avsat gazetesi, Rus savaş uçaklarının, İdlib yakınlarındaki Bineş kasabasında mevzili muhalif güçleri hedef aldığını kaydetti. Hükümet güçleri ve muhalif savaşçılar arasında, Türkiye sınırındaki Lazkiye kırsalındaki çatışmalarda ölenler olduğu da gazetenin haberinin ayrıntıları arasında yer alıyor.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor yakınında bir Arap aşiret liderinin öldürülmesi üzerine Arap köylüler ve ABD destekli Kürt güçler arasında çatışma çıktığı da bildirildi. Suriye devlet televizyonuna göre bir başka aşiret lideriyse yaralandı. Kürt basını, IŞİD militanlarının, aşiret liderini, şiddeti körüklemek için öldürdüğünü kaydetti.

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