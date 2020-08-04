İsrail Golan Tepeleri ve Suriye'nin Doğusuna Baskın Düzenledi

Arap basını ve Suriye hükümet medyası, İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde ve Irak-Suriye sınırı yakınında bir dizi hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberlerde ondan fazla İran yanlısı Iraklı milisin Suriye'deki sınır kasabası Elbukemal yakınındaki bir üste öldürüldüğü bildirildi. Rus uçaklarının muhaliflerin kontrolundaki İdlib civarındaki bölgelere bilgisi de verilen haberler arasında yer aldı.

Suriye devlet televizyonu, İsrail'e ait savaş uçaklarının Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırı, İsrail'in Pazartesi günü Suriye yanlısı dört milisin Golan Tepeleri'nde saldırı girişiminde bulunduğu bildirmesini izledi.

İsrail, İran destekli Hizbullah örgütüyle arasında gerginlik sürerken, Lübnan ve Suriye'yle sınırında dünden bu yana tanklarla askeri tatbikat düzenliyor. Arap basını, Hizbullah'ın komutanlarından birinin geçen ay Şam yakınlarında İsrail'in düzenlediği baskında öldürülmesine misilleme arayışı içinde olduğunu kaydediyor.