"İsrail gösterilere müdahale araçlarını ölümcül şekilde kullandı"

KUDÜS (AA) - İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail güçlerinin Gazze'deki gösterilerde göz yaşartıcı gaz gibi müdahale araçlarını "ölümcül" şekilde kullandığını belirtti.

B'tselem tarafından hazırlanan raporda, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde Mart 2018'den bu yana düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında ölen 216 kişiden en az 7'sinin göz yaşartıcı gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre bin 600 kişinin de gösterilere müdahale sırasında kullanılan gazdan etkilenerek yaralandığı ifade edildi.

Göz yaşartıcı gazın İsrail'in Gazze sınırında bir yıldan uzun süredir uyguladığı silah kullanma politikasının bir parçası olduğu kaydedilen raporda, bu politikanın, başkası için tehlike oluşturmayan silahsız insanların yaralanmasına yol açtığı ve bu nedenle yasalara ve ahlaka aykırı olduğu vurgulandı.

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