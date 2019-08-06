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"İsrail gösterilere müdahale araçlarını ölümcül şekilde kullandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem: "İnsanları doğrudan vurmak için tasarlanmayan göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin de aralarında bulunduğu gösterilere müdahale araçları İsrail güvenlik güçlerinin elinde ölümcül silaha dönüştü"

KUDÜS (AA) - İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail güçlerinin Gazze'deki gösterilerde göz yaşartıcı gaz gibi müdahale araçlarını "ölümcül" şekilde kullandığını belirtti.

B'tselem tarafından hazırlanan raporda, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde Mart 2018'den bu yana düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında ölen 216 kişiden en az 7'sinin göz yaşartıcı gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre bin 600 kişinin de gösterilere müdahale sırasında kullanılan gazdan etkilenerek yaralandığı ifade edildi.

Göz yaşartıcı gazın İsrail'in Gazze sınırında bir yıldan uzun süredir uyguladığı silah kullanma politikasının bir parçası olduğu kaydedilen raporda, bu politikanın, başkası için tehlike oluşturmayan silahsız insanların yaralanmasına yol açtığı ve bu nedenle yasalara ve ahlaka aykırı olduğu vurgulandı.

- Gösterilerde 46'sı çocuk 216 Filistinli şehit oldu

B'tselem'in raporunda, sivil halkın sürgün edildikleri topraklarına dönme talebiyle düzenlediği gösterilerde 30 Mart 2018'den Haziran 2019'un sonuna kadar 46'sı çocuk 216 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, binlercesinin yaralandığı aktarıldı.

Can kaybı ve yaralanmaların çoğuna ateşli silahların yol açtığına işaret edilen raporda, "İnsanları doğrudan vurmak için tasarlanmayan göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin de aralarında bulunduğu gösterilere müdahale araçları İsrail güvenlik güçlerinin elinde ölümcül silaha dönüştü." denildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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B'Tselem "Büyük Dönüş" yürüyüşü Kudüs

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