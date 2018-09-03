İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 6 Filistinli gözaltına alındı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail polisinin aralarında Kudüs Bakanı'nın oğlunun da bulunduğu 5 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Haberde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından yeni atanan Kudüs Bakanı Adnan Adil Gays'ın oğlu Udey Gays'ın Silvan Mahallesi'ndeki evinden gözaltına alındığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli Filistinli bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
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