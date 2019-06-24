HABER

İsrail güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
75 yaşındaki baba, böbreğiyle kızını yaşama bağladı75 yaşındaki baba, böbreğiyle kızını yaşama bağladı
(ÖZEL) Çiğ börekçi fabrikatör(ÖZEL) Çiğ börekçi fabrikatör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin gözaltı israil

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Köprüde feci kaza! Araç takla attı, trafik kilit

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.