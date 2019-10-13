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İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 12, Batı Şeria'da da 5 Filistinli çeşitli iddialarla İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki Filistinli kız ile babasının da bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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Batı Şeria Doğu Kudüs Filistin gözaltı israil

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