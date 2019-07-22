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İsrail güçleri 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 00:30 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında Filistinli iki balıkçıyı gözaltına aldı.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin Filistinli balıkçılar İsam Nebil el-Akra (24) ile kardeşi Riyad el-Akra'yı (20) gözaltına aldığı ve teknelerine el koyduğu ifade edildi.

İsrail askerleri, zaman zaman sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikasının verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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