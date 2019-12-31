HABER
  4. İsrail güçleri 2019'da 149 Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri 2019'da 149 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

İsrail saldırılarında şehit edilen Filistinlilerden 33'ünün çocuk, 12'sinin kadın olduğu açıklandı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, 2019'da abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 149 Filistinliyi şehit etti.

Filistin hükümetine bağlı Filistin Şehit Aileleri Ulusal Topluluğunun yayınladığı raporda, bu yıl şehit edilen 149 Filistinlinin arasında 33 çocuk ve 12 kadının da yer aldığı belirtildi.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 112, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'de şehit edilen Filistinlilerden 69'unun İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, İsrail yönetiminin 15'i bu yıl olmak üzere 306 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, İsrail güçleri 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 295 Filistinliyi şehit etmişti.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
25 yıldır eşinin gören gözü oldu25 yıldır eşinin gören gözü oldu
Yılbaşı öncesi 2 ilçede sahte içki operasyonuYılbaşı öncesi 2 ilçede sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Doğu Kudüs Filistin Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da kan donduran görüntü! Kediyi çelik telle asarak öldürdüler

Kan donduran görüntü! Çelik telle asılarak öldürdüler

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu!

Boğazda yüzerken dev geminin altında kalıyordu!

Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pankart kaldırarak yolcu karşılama yasaklandı

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

Emine Erdoğan’dan, HDP önündeki ailelere ziyaret

Emine Erdoğan’dan, HDP önündeki ailelere ziyaret

Şiddetli rüzgar çöp konteynerini böyle sürükledi

Şiddetli rüzgar çöp konteynerini böyle sürükledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.