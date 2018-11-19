HABER

İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı - Yahudi yerleşimciler Nablus'un Urif köyünü hedef aldı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği bilgisi verildi.

\

- Yahudi yerleşimciler Urif köyünü hedef aldı

Öte yandan, İsrail askerleri korumasında onlarca Yahudi yerleşimci, Nablus'un güneyinde bulunan Urif köyündeki okul ve evlere saldırdı.

AA muhabirine konuşan Köy Meclisi Başkanı Mazin Şehade, İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı koymak isteyen köy sakinlerine plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini söyledi.

Atılan gaz nedeniyle Filistinlilerin boğulma tehlikesi geçirdiğini belirten Şehade, askerlerin köydeki okulu kapattığını ve öğrencilerin girişini engellediğini ifade etti.

Urif köyü, son birkaç haftadır Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına hedef oluyor. Yerleşimciler daha önce de köyde Filistinli öğrencilerin eğitim gördüğü okula taşlarla saldırmıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 250 civarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunduğu ve bu yerlerde 500 bine yakın Yahudi yerleşimci yaşadığı belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Sokak hayvanları için 'dert' dinledilerSokak hayvanları için 'dert' dinlediler
'Ney' merakını mesleğe dönüştürdü'Ney' merakını mesleğe dönüştürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

İDO sefer iptallerinin gerekçelerini açıkladı! İBB'ye şok suçlamalar

İDO sefer iptallerinin gerekçelerini açıkladı! İBB'ye şok suçlamalar

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.