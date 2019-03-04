HABER

İsrail güçleri 24 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerince düzenlenen gece baskınlarında 24 Filistinli gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'te de 8 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaretAntartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret
Okula gidemeyen Meryem'e evinde eğitim imkanıOkula gidemeyen Meryem'e evinde eğitim imkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Doğu Kudüs Filistin gözaltı israil

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.