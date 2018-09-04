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İsrail güçleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 27 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" şüphesiyle 27 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Batı Şeria Filistin gözaltı israil

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