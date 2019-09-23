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İsrail güçleri 29 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 29 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 29 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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Filistin gözaltı operasyonları israil işgal altındaki Batı Şeria

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