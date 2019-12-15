İsrail güçleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 Filistinli gözaltına aldı.

İsrail İşgal güçleri bugün sabah saatlerinde Doğu Kudüs’teki bazı evlere baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskın sırasında 3 Filistinliyi gözaltına alındı. İsrail güçleri, gözaltına aldığı Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Genel Sekreteri Shadi Mutawar’u ve diğer 2 Filistinliyi sorgulama merkezine götürdü.

İsrail güçleri Shadi Mutawar’u farklı gerekçeler öne sürerek daha önce de gözaltına almıştı.

