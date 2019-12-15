HABER

İsrail güçleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 Filistinli gözaltına aldı.İsrail İşgal güçleri bugün sabah saatlerinde Doğu Kudüs’teki bazı evlere baskın düzenledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 Filistinli gözaltına aldı.
İsrail İşgal güçleri bugün sabah saatlerinde Doğu Kudüs’teki bazı evlere baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskın sırasında 3 Filistinliyi gözaltına alındı. İsrail güçleri, gözaltına aldığı Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Genel Sekreteri Shadi Mutawar’u ve diğer 2 Filistinliyi sorgulama merkezine götürdü.
İsrail güçleri Shadi Mutawar’u farklı gerekçeler öne sürerek daha önce de gözaltına almıştı.

PARTNERNorm Ender'e bir şok daha!Norm Ender'e bir şok daha!
140 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı140 kiloluk orkinos satışa çıkarıldı
2. Uluslararası Perküsyon Yarışması'nda büyük başarı2. Uluslararası Perküsyon Yarışması'nda büyük başarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Türkiye'den flaş Libya açıklaması

Risk Analiz Birimi ile 5 yılda 7 bin 302 yabancı terörist yakalandı

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

Çin’den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

'Çin ciğeri' alarmı! Uzmanlar uyardı

İstanbul ve Şanlıurfa'da 'FETÖ dolandırıcılığı' operasyonu

Vatandaşların kabusu olmuşlardı! Yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.