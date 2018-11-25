İsrail güçleri 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine bağlı Beyt Fecr beldesinde, 5 Filistinli çocuk İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin beldeye gece yarısı baskın düzenlediği belirtilen haberde, gözaltına alınan çocuklardan birinin 13, diğer üçünün 14, bir çocuğun da 16 yaşında olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te taş attıkları iddiası dahil çeşitli gerekçelerle Filistinli çocukları gözaltına alıyor.

Filistinli Esirler Cemiyetinin yayımladığı rapora göre, İsrail güçleri bu yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, 908 Filistinli çocuğu gözaltına alırken, bu çocuklardan 270'i İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

İsrail, 2015 yılında 12 yaş altı çocukların gözaltına alınması, mahkemeye çıkarılması ve idari tutukluluk kapsamında alıkonulmasına izin veren bir yasa çıkarmıştı.

