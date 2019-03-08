HABER

İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehri yakınlarındaki bir köyde 5 Filistinliyi yaraladı.İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta Kafr Ne’meh köyünde İsrail askerleri tarafından öldürülen Amir Darraj ve Yousef Ankawi’nin cesetlerinin teslim edilmesi için Batı Şeria’daki Ramallah şehrinin Beit Sira köyünde gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermilerle ateş açtı.

İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehri yakınlarındaki bir köyde 5 Filistinliyi yaraladı.
İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta Kafr Ne’meh köyünde İsrail askerleri tarafından öldürülen Amir Darraj ve Yousef Ankawi’nin cesetlerinin teslim edilmesi için Batı Şeria’daki Ramallah şehrinin Beit Sira köyünde gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermilerle ateş açtı. Çıkan çatışmalarda en az 5 Filistinli yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, göstericiler darp ve Darraj ile Yousef Ankawi cinayetlerini kınayan sloganlar attı.

İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Otomobilden atlayan Rabia hayatını kaybettiOtomobilden atlayan Rabia hayatını kaybetti
Ümraniye'de inşaatta yangın paniğiÜmraniye'de inşaatta yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.