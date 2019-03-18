HABER

İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, dün Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Ariel ve Giti kavşaklarında bir İsrail askerinin öldüğü ve iki İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinlinin evine de baskın düzenlendiği kaydedildi.

Askerlerin evin yıkılması için gerekli ölçüleri aldığı belirtilen açıklamada, Filistinlinin bulunması için araştırmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümüŞehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
Çanakkale’de en çok şehit Bursa’nın dağ yöresindenÇanakkale’de en çok şehit Bursa’nın dağ yöresinden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Göbeklitepe, köylünün 'ekmek kapısı' oldu

Göbeklitepe, köylünün "ekmek kapısı" oldu

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.