HABER

İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyorUnutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyor
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria gözaltı israil

En Çok Okunan Haberler

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

Son dakika Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

'Adrenalin olsun diye' kadını yerlerde sürükleyip çantasını çaldılar!

'Adrenalin olsun diye yaptık!' Polisler bile şaşkına döndü

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı

14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.