HABER

İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin, İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde gösteri yapan Filistinli öğrencilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yer alan Birzeit Üniversitesinin öğrencileri, İsrail güçlerinin Filistinli mahkumlara yönelik uygulamalarını, üniversiteye düzenlenen baskınları ve 3 öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etti.

İsrail güçlerinin, İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde gösteri yapan Filistinli öğrencilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.
Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yer alan Birzeit Üniversitesinin öğrencileri, İsrail güçlerinin Filistinli mahkumlara yönelik uygulamalarını, üniversiteye düzenlenen baskınları ve 3 öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etti. Protesto sırasında İsrail güçleri ve Filistinli öğrenciler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri öğrencilere, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Kızılayı’nın yazılı açıklamasında, İsrail güçlerinin müdahalesinde 8 Filistinli öğrencinin yaralandığı belirtildi.
İşgalci İsrail askerleri, dün sabah Birzeit Üniversitesine baskın düzenlemiş ve 3 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Adayların pankartlarına zarar veren kadına gözaltıAdayların pankartlarına zarar veren kadına gözaltı
Genç kızın iç çamaşırında 275 gram eroin ele geçirildiGenç kızın iç çamaşırında 275 gram eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.