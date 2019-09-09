HABER

İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 20:20 | Son Güncelleme

Filistin Kızılayı, Filistinli bir göstericinin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandığını açıkladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak ağır yaraladı.

Filistinli bir grup genç, İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih'in (47) hayatını kaybetmesini protesto etmek için Batı Şeria'daki Beyt İl İsrail askeri kontrol noktası yakınında gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, gösterilere katılan ve kimliği açıklanmayan bir Filistinli, İsrail güçlerince gerçek mermiyle göğsünden ve karın bölgesinden vuruldu.

Durumu ağır olan Filistinlinin Ramallah kenti yakınlarındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu olan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih (47), dün tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ürdün merkezli Filistin Ulusal Konseyi, yaptığı yazılı açıklamayla Sayih'in şehadetinden İsrail'i sorumlu tutarak, Filistinli tutuklunun kasıtlı bir şekilde tıbbi ihmale maruz bırakıldığına dikkati çekmişti.

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Usta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybettiUsta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybetti
İzmir'in kurtuluş günü töreninde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı (2)İzmir'in kurtuluş günü töreninde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin gösteri israil

En Çok Okunan Haberler

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.