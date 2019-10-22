HABER

İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Nesli tükenen porsuk göl kıyısına vurduNesli tükenen porsuk göl kıyısına vurdu
2 ay öncesine kadar heykeltıraşlık nedir bilmezdi, şimdi eserlerine teklif yağıyor2 ay öncesine kadar heykeltıraşlık nedir bilmezdi, şimdi eserlerine teklif yağıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin park ücreti tuzağı!

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Son dakika! Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı

2 ilde sahte para operasyonu!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.