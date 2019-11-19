İsrail güçleri Batı Şeria’da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah, El Halil, Nablus ve Beytüllahim kentlerine baskın düzenledi. İsrail güçleri, İsrail’in güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 17 Filistinliyi evlerine baskın yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinliler soruşturma merkezlerine götürüldü.

Ramallah kentinde baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinli gençlere saldırarak bir Filistinliyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

