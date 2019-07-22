HABER

İsrail güçleri Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

PARTNER Güreşçi denizde aşka geldi! Güreşçi denizde aşka geldi!
Trende ortalık bir anda karıştı! Trende ortalık bir anda karıştı!
Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trende ortalık bir anda karıştı! Yüzlerce kişi mağdur oldu

Trende ortalık bir anda karıştı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Polis baskınından kaçmak için 4'üncü kattan atladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Düğün dönüşü evini bu halde buldu! Komşuları güçlükle sakinleştirdi

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

Bir botta 45 kişi! Balıkesir'de devriye sırasında fark edildi!

Bir botta 45 kişi! Devriye sırasında fark edildi!

Hastane acili dolup taştı! Tekirdağ'da 45 kişi yediği dönerden zehirlendi!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.