İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi kauçuk kaplı mermiyle vurarak yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki El-Bire bölgesine baskın düzenleyerek, bazı dükkanların kamera kayıtlarına el koydu.

İsrail askerleri, kendilerine tepki gösteren Filistinli gençleri dağıtmak için kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

